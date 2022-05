Il Giro della Sicilia parte domenica da Noto (Di sabato 7 maggio 2022) Noto – Ritorna il “Giro della Sicilia”, la manifestazione cicloturistica amatoriale a tappe giunta alla sua quarta edizione in programma da domenica 8 maggio fino al venerdì 13 maggio. La giornata di inaugurazione di domenica, rinominata “domenica del Giro”, si prospetta come una grande festa di ciclismo con lo start da Marina di Noto, località che sarà il punto di partenza di questa edizione. Grazie alla nuova formula prevista dall’organizzazione della manifestazione, l’associazione GS Mediterraneo presieduta da Guido Grasso e sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si è data la possibilità ai cicloamatori di potersi iscrivere anche solo a una o a due giornate tramite la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)– Ritorna il “”, la manifestazione cicloturistica amatoriale a tappe giunta alla sua quarta edizione in programma da8 maggio fino al venerdì 13 maggio. La giornata di inaugurazione di, rinominata “del”, si prospetta come una grande festa di ciclismo con lo start da Marina di, località che sarà il punto dinza di questa edizione. Grazie alla nuova formula prevista dall’organizzazionemanifestazione, l’associazione GS Mediterraneo presieduta da Guido Grasso e sotto l’egidaFederazione Ciclistica Italiana, si è data la possibilità ai cicloamatori di potersi iscrivere anche solo a una o a due giornate tramite la ...

