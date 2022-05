"Il giorno che sarà scoppiato di mazzate sarà troppo tardi": Luca Argentero replica all'hater (Di sabato 7 maggio 2022) "Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi": così un utente social ha parlato di Luca Argentero in un tweet dai toni violenti che il diretto interessato non ha lasciato passare... Leggi su europa.today (Di sabato 7 maggio 2022) "Ilcheverràdicomunque": così un utente social ha parlato diin un tweet dai toni violenti che il diretto interessato non ha lasciato passare...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Renzi riparte in tour (a gettone): sarà presto a Londra con il solito fondo saudita di Bin Salm… - LiaQuartapelle : Visto da Bucha il dibattito che si fa in Italia sull’Ucraina è lunare. @repubblica ha raccolto le mie impressioni s… - borghi_claudio : Oggi si festeggia la vittoria del centrodestra sulla delega fiscale e #catasto ma vi ricordate come fu fermato il t… - kat_prima : RT @SimiWonderland: Oggi è stato un giorno strano, pieno di sole, col vento che soffiava forte e il cielo d’uno splendore abbagliante. Avre… - sonlello : RT @SToscano1986: A volte tutto sembra essere contro di te, ma devi perseverare finché non arriva il giorno che stai aspettando. #Filosof… -