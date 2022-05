Il fascino del disastro (Di sabato 7 maggio 2022) Si parla di Will e non di Jada, si attacca Kamala come Hillary, si recupera Britney solo perché il peggio è passato: un libro spiega perché le trainwreck scatenano odio e amore Leggi su vanityfair (Di sabato 7 maggio 2022) Si parla di Will e non di Jada, si attacca Kamala come Hillary, si recupera Britney solo perché il peggio è passato: un libro spiega perché le trainwreck scatenano odio e amore

