Il deputato russo Terentyev: «La Russia è isolata? Fu così dopo il 1917 e il Paese si trasformò» (Di sabato 7 maggio 2022) Il deputato del partito di Putin, ex atleta paralimpico: «Il Papa farebbe meglio a incontrare Biden per fermare la militarizzazione dell’Ucraina» Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) Ildel partito di Putin, ex atleta paralimpico: «Il Papa farebbe meglio a incontrare Biden per fermare la militarizzazione dell’Ucraina»

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il deputato russo Terentyev: «La Russia è isolata? Fu così dopo il 1917 e il Paese si trasformò» - ChiaraValerioti : RT @AlbertoLetizia2: Vitaly Minolov, deputato russo omofobo, per il quale i gay dovrebbero essere confinati e sterilizzati, ha prodotto il… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il deputato russo Terentyev: «La Russia è isolata? Fu così dopo il 1917 e il Paese si trasformò» - FBrasi : Ma uno che non dica cazzate in Russia c'è? Il deputato russo Terentyev: «La Russia è isolata? Fu così dopo il 1917… - Luxgraph : Il deputato russo Terentyev: «La Russia è isolata? Fu così dopo il 1917 e il Paese si trasformò» #corriere #news #2… -