Il carrarmato più potente dello zar finisce male: cosa è successo al T-90M Proryv-3 (Di sabato 7 maggio 2022) Il T-90M Proryv-3 (Breakthrough-3) è senza dubbio il carro armato più moderno, il meglio armato e meglio protetto dell'intera armata russa. Un fiore all'occhiello dell'esercito di Vladimir Putin che ora si è trasformato nel simbolo delle difficoltà che stanno incontrando le forze armate del Cremlino in questa maledetta guerra in Ucraina. Il ministero della Difesa di Kiev ha annunciato infatti che il veicolo, che era in Ucraina da meno di due settimane, è stato colpito da un sistema missilistico anticarro Javelin. Propaganda? Di certo c'è la foto pubblicata dalla giornalista ucraina Ilia Ponamarenko, che mostra la carcassa fumante di un T-90M fotografata alla periferia di Kharkiv dietro al collega Andriy Tsapliyenko. "Ecco un carro armato russo fresco... per migliorare il tuo umore", ha scritto ai suoi follower sui social aggiungendo che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il T-90M-3 (Breakthrough-3) è senza dubbio il carro armato più moderno, il meglio armato e meglio protetto dell'intera armata russa. Un fiore all'occhiello dell'esercito di Vladimir Putin che ora si è trasformato nel simbolo delle difficoltà che stanno incontrando le forze armate del Cremlino in questadetta guerra in Ucraina. Il ministero della Difesa di Kiev ha annunciato infatti che il veicolo, che era in Ucraina da meno di due settimane, è stato colpito da un sistema missilistico anticarro Javelin. Propaganda? Di certo c'è la foto pubblicata dalla giornalista ucraina Ilia Ponamarenko, che mostra la carcassa fumante di un T-90M fotografata alla periferia di Kharkiv dietro al collega Andriy Tsapliyenko. "Ecco un carro armato russo fresco... per migliorare il tuo umore", ha scritto ai suoi follower sui social aggiungendo che il ...

