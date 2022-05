Il caldo anomalo in India e Pakistan sta mettendo alla prova i limiti umani (Di sabato 7 maggio 2022) Da settimane in diverse regioni di India e Pakistan si vive a temperature decisamente più elevate rispetto alla media. A preoccupare però non è tanto l’intensità, quanto la durata di questi fenomeni. Le ricadute... Leggi su today (Di sabato 7 maggio 2022) Da settimane in diverse regioni disi vive a temperature decisamente più elevate rispettomedia. A preoccupare però non è tanto l’intensità, quanto la durata di questi fenomeni. Le ricadute...

Advertising

romatoday : Il caldo anomalo in India e Pakistan sta mettendo alla prova i limiti umani - PalermoToday : Il caldo anomalo in India e Pakistan sta mettendo alla prova i limiti umani - Today_it : Il caldo anomalo in India e Pakistan sta mettendo alla prova i limiti umani - 19Volperossa : @Lucia_1982_ Anno anomalo La mancanza di pioggia ho sballato il tempo Dai tra qualche giorno mi dirai che stai mor… - andreastoolbox : #Meteo. Nuova intensificazione del caldo anomalo tra India e Pakistan « 3B Meteo -