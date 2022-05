Il bluff dello scandalo MPS ha bruciato 6,5 miliardi di euro pubblici: tutti assolti (Di sabato 7 maggio 2022) La sentenza di ieri che ha ribaltato le condanne in primo grado inflitte a fine 2019 all'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari e all'ex direttore generale Antonio Vigni fino agli istituti internazionali Deutsche Bank e Nomura, nel processo di secondo grado sul caso derivati, ha lasciato sconcertati gli addetti ai lavori. Ma la decisione suscita anche numerosi interrogativi su quello che è stato rappresentato come uno dei più grandi scandali finanziari italiani che ha scosso le fondamenta della banca più antica del mondo, appunto il Monte, affondata da 23 miliardi di euro di perdite in 10 anni. Senza contare che la sentenza di ieri viene dopo quella di primo grado dello stesso tribunale, che nell'ottobre del 2020 ha condannato Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente e ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) La sentenza di ieri che ha ribaltato le condanne in primo grado inflitte a fine 2019 all'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari e all'ex direttore generale Antonio Vigni fino agli istituti internazionali Deutsche Bank e Nomura, nel processo di secondo grado sul caso derivati, ha lasciato sconcertati gli addetti ai lavori. Ma la decisione suscita anche numerosi interrogativi su quello che è stato rappresentato come uno dei più grandi scandali finanziari italiani che ha scosso le fondamenta della banca più antica del mondo, appunto il Monte, affondata da 23didi perdite in 10 anni. Senza contare che la sentenza di ieri viene dopo quella di primo gradostesso tribunale, che nell'ottobre del 2020 ha condannato Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente e ...

