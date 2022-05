I media ucraini: «Bombe russe hanno raso al suolo il museo nazionale a Kharkiv» – Le foto (Di sabato 7 maggio 2022) Un bombardamento russo nella notte ha distrutto il museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv. A renderlo noto è stato il capo della comunità di Zolochiv ripreso dai media ucraini tra cui Ukrinform. Secondo quanto riferito un missile avrebbe colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali del museo. Il figlio del direttore del museo che era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. L’agenzia di comunicazione Nexta riferisce su Twitter che «la collezione è stata salvata e portata in un luogo sicuro prima dell’inizio delle azioni militari in città». A confermare su Telegram anche Synegubov, ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Un bombardamento russo nella notte ha distrutto ilcommemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di. A renderlo noto è stato il capo della comunità di Zolochiv ripreso daitra cui Ukrinform. Secondo quanto riferito un missile avrebbe colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali del. Il figlio del direttore delche era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. L’agenzia di comunicazione Nexta riferisce su Twitter che «la collezione è stata salvata e portata in un luogo sicuro prima dell’inizio delle azioni militari in città». A confermare su Telegram anche Synegubov, ...

