I giudici californiani respingono al mittente la causa di Trump contro Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 7 maggio 2022) È arrivato un nuovo stop a una delle tante cause intentate dall’ex inquilino della Casa Bianca nei confronti delle grandi piattaforme social. Proprio nelle settimane in cui – per via dell’acquisizione da parte di Elon Musk – si è tornati fortemente a parlare di un suo possibile ritorno su quel social da cui era stato bandito per «incitamento alla violenza» dopo l’assalto al Campidoglio del gennaio 2021 da parte dei suoi sostenitori, arriva un nuovo “no” a una delle tante cause intentate da Donald. Questa volta sono stati idella California a respingere la richiesta fatta dall’ex Presidente degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Donaldtorna a postare e lo fa su Truth Social Tutto è iniziato diversi mesi fa, quando il team legale dell’ex numero uno della Casa Bianca aveva ...