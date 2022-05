Huggy Wuggy lo spaventoso pupazzo horror nel mirino della polizia: che sta accadendo? (Di sabato 7 maggio 2022) Huggy Wuggy, lo spaventoso pupazzo horror, è finito nel mirino della polizia italiana. Il fantoccio orripilante protagonista della serie Poppy Playtime, avventure horror molto popolari fra bambini e ragazzi, sta venendo attenzionato dalle forze dell’ordine, che hanno lanciato nelle scorse ore un allarme. Huggy Wuggy, 7/5/2022 – Computermagazine.itCosì come si legge sul quotidiano Repubblica, il capo della polizia postale, Ivano Gabrielli, ha spiegato: “Questo fenomeno esiste e lo stiamo monitorando. Può creare problemi se non si adoperano accortezze. Noi intendiamo informare i genitori e spiegare loro che occorre prestare attenzione a ciò che guardano ... Leggi su computermagazine (Di sabato 7 maggio 2022), lo, è finito nelitaliana. Il fantoccio orripilante protagonistaserie Poppy Playtime, avventuremolto popolari fra bambini e ragazzi, sta venendo attenzionato dalle forze dell’ordine, che hanno lanciato nelle scorse ore un allarme., 7/5/2022 – Computermagazine.itCosì come si legge sul quotidiano Repubblica, il capopostale, Ivano Gabrielli, ha spiegato: “Questo fenomeno esiste e lo stiamo monitorando. Può creare problemi se non si adoperano accortezze. Noi intendiamo informare i genitori e spiegare loro che occorre prestare attenzione a ciò che guardano ...

Advertising

Slvlombardo : Allarme Huggy Wuggy lanciato dalla polizia: perché può essere pericoloso per i bambini... - ladyrosmarino : RT @greenMe_it: Huggy Wuggy, anche la Polizia Postale lancia l’allarme sullo spaventoso pupazzo del videogioco: “non è adatto ai bambini” h… - GiudiceMarisa : Huggy Wuggy, il videogame e il pupazzo che preoccupa la polizia postale ma non molti genitori. Uccide con un abbra… - GloriaR69856969 : RT @repubblica: Allarme Huggy Wuggy. La polizia italiana: 'Quell'orsacchiotto può creare problemi'. Gli investigatori inglesi: 'Non fatelo… - infoitscienza : Anche in Puglia preoccupazioni per 'Huggy Wuggy' tra i bambini, Polizia Postale conferma pericolosità del prodotto - -