Huggy Wuggy | la polizia postale lancia l’allarme per il pupazzo blu | “Contenuto pericoloso per i bambini”

(Di sabato 7 maggio 2022) Attenzione! Ilcon cui giocano i vostri figli èarriva dallae riguarda il simpatico amico horror, tutto blu con le labbra rosse e i denti affilati. Fresco di creazione e ispirato al video game Poppy Playtime per ragazzi dai 13 anni in su, non deve più finire nelle mani dei piccoli. Il motivo? Genera ansia e terrore nei. L’allerta arriva fulminea dopo uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico. Ed è già riuscita a scatenare, oltre a quella dei bimbi che ci giocano, anche la paura dei genitori. La mobilitazione di mamme e papà a suon di post sui social, a partire dalla Gran Bretagna, è arrivata ovunque. Anche qui da noi. Ecco cosa ...

Si chiama, ed è un pupazzo a tratti inquietante. Dotato di un enorme bocca rossa con dei lunghi denti affilati, i bimbi sono soliti vederlo su Youtube, ma proprio per il suo aspetto decisamente ..., pupazzo nel mirino della polizia postale/ "Pericoloso per i bambini" Il 18 agosto, quattro giorni dopo la tragedia del Ponte Morandi, in contemporanea ai funerali di Stato fu rinvenuto l'...Huggy Wuggy, il pupazzo finisce nel mirino della polizia postale che ha lanciato l'allerta, invitando i genitori a non farlo vedere ai figli piccoli ...Huggy Wuggy, il pupazzo horror della seire Poppy Playtime, al centro dell'allarme lanciato dalla Polizia Postale in Italia.