Huggy Wuggy: Il pupazzo che mette in allerta la Polizia Postale (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scorso anno su Steam è stato rilasciato un gioco horror dal nome Poppy Playtime, fin qui nulla di strano, dato che spesso sulla piattaforma arrivano giochi appartenenti al suddetto genere. A distanza di mesi dal lancio il pupazzo terrificante presente al suo interno, il quale prende il nome di Huggy Wuggy, è diventato una vera e propria celebrità, grazie alle attenzioni riservate dai principali youtuber, creatori di contenuti e VIP vari, al punto da attirare principalmente i bambini, i quali spaventati dall’apparizione del mostro hanno messo in allerta i genitori. Inutile dirvi che la loro preoccupazione ha portato la vicenda all’attenzione della Polizia Postale. Huggy Wuggy: Il terrificante pupazzo che spaventa la rete ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scorso anno su Steam è stato rilasciato un gioco horror dal nome Poppy Playtime, fin qui nulla di strano, dato che spesso sulla piattaforma arrivano giochi appartenenti al suddetto genere. A distanza di mesi dal lancio ilterrificante presente al suo interno, il quale prende il nome di, è diventato una vera e propria celebrità, grazie alle attenzioni riservate dai principali youtuber, creatori di contenuti e VIP vari, al punto da attirare principalmente i bambini, i quali spaventati dall’apparizione del mostro hanno messo ini genitori. Inutile dirvi che la loro preoccupazione ha portato la vicenda all’attenzione della: Il terrificanteche spaventa la rete ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Il pupazzo Huggy Wuggy è pericoloso per bimbi': l'allerta della polizia postale #gioco - infoitscienza : Allarme Huggy Wuggy lanciato dalla polizia: perché può essere pericoloso per i bambini - Darienf11 : RT @Multiplayerit: Huggy Wuggy: la Polizia italiana lancia l'allarme sul pupazzo horror - marcobava : Che cos’è Huggy Wuggy e perché non dovresti farci giocare tuo figlio se ha meno di 13 anni - ilgiornale : Huggy Wuggy è il pupazzo del web che sta spopolando tra i bambini. L'allarme della Polizia Postale: 'Non fate veder… -