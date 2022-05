Huggy Wuggy e i Me contro Te, l’allarme della Polizia Postale: ‘Il pupazzo è pericoloso per i bambini’ (Di sabato 7 maggio 2022) Non si fa altro che parlare da giorni di quello che sembra essere un innocuo pupazzo blu. Sembra, perché in realtà Huggy Wuggy, personaggio del videogame Poppy Playtime (un horror escape room vietato ai minori di 13 anni), è finito nel mirino della Polizia Postale: la sua visione, infatti, potrebbe essere pericolosa per i bambini. Lui che con i suoi denti aguzzi avrebbe solo uno scopo: abbracciare i più piccoli, proprio loro che spesso sui canali social e su YouTube incappano in video in cui Huggy Wuggy è protagonista. Chi è Huggy Huggy e la polemica su i Me contro Te Huggy Wuggy, come già anticipato, è il personaggio di un videogioco pauroso, quasi dell’orrore. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Non si fa altro che parlare da giorni di quello che sembra essere un innocuoblu. Sembra, perché in realtà, personaggio del videogame Poppy Playtime (un horror escape room vietato ai minori di 13 anni), è finito nel mirino: la sua visione, infatti, potrebbe essere pericolosa per i bambini. Lui che con i suoi denti aguzzi avrebbe solo uno scopo: abbracciare i più piccoli, proprio loro che spesso sui canali social e su YouTube incappano in video in cuiè protagonista. Chi èe la polemica su i MeTe, come già anticipato, è il personaggio di un videogioco pauroso, quasi dell’orrore. Un ...

