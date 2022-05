Highlights e gol Betis-Barcellona 1-2, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) I VIDEO Highlights e i gol di Real Betis-Barcellona, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato de La Liga 2021/2022 di calcio maschile. I blaugrana vincono 2-1 al fotofinish sul campo dell’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Ansu Fati, appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, va a segno dal limite dell’area (76?). Pochi minuti dopo i padroni di casa replicano con il gol di Marc Bartra (79?), ma nei minuti di recupero ci pensa la rete di Jordi Alba a regalare la vittoria agli ospiti (90+4?). Di seguito, le immagini salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ie i gol di Real, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato de Ladi calcio maschile. I blaugrana vincono 2-1 al fotofinish sul campo dell’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Ansu Fati, appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, va a segno dal limite dell’area (76?). Pochi minuti dopo i padroni di casa replicano con il gol di Marc Bartra (79?), ma nei minuti di recupero ci pensa la rete di Jordi Alba a regalare la vittoria agli ospiti (90+4?). Di seguito, le immagini salienti della partita. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - PicenoTime : Sassuolo-Udinese 1-1, highlights. Quattordicesimo gol in campionato per #Scamacca - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria 2-0: video, gol e highlights: All'Olimpico i biancocelesti si prendono il quinto posto, in attesa d… - infoitsport : Highlights Lazio Sampdoria: tutti i gol del match - VIDEO - DiMarzio : #SerieC #Supercoppa | Sei reti e tanto spettacolo ma al Braglia finisce in parità: gol e highlights di #Modena -… -