Hellas Verona-Milan domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 7 maggio 2022) Grande per il fischio d’inizio di Hellas Verona-Milan, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Marcantonio Bentegodi, altra tappa fondamentale per la lotta scudetto. I rossoneri devono infatti vincere per scavalcare nuovamente i rivali nerazzurri. Non sarà però una passeggiata contro un Verona che sta vivendo una stagiona da favola e mira al record di punti. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domani, domenica 8 maggio: la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola. Quale sarà l’esito finale della sfida del Bentegodi? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Grande per il fischio d’inizio di, match della trentaseiesima giornata di. Allo stadio Marcantonio Bentegodi, altra tappa fondamentale per la lotta scudetto. I rossoneri devono infatti vincere per scavalcare nuovamente i rivali nerazzurri. Non sarà però una passeggiata contro unche sta vivendo una stagiona da favola e mira al record di punti. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di, domenica 8 maggio: la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola. Quale sarà l’esito finale della sfida del Bentegodi? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. SportFace.

Advertising

HellasVeronaFC : Hellas Verona FC informa che per #VeronaMilan, 36a giornata della #SerieATIM 2021/22, è terminata la disponibilità… - sportface2016 : #VeronaMilan domani in tv: canale, orario e streaming #SerieA - pauls1138 : @Gazzetta_it Hellas Verona solo per la curva di tifosi che si ritrova non dovrebbe calcare i campi di serie A - sportli26181512 : Casale: 'Leao il più pericoloso. Parenti e amici mi hanno raccontato del '73 e del '90...': Il difensore dell'Hella… - sportli26181512 : Tuttosport sul Milan: 'Domani trasferta a Verona e c'è il rebus Investcorp': Questa parte finale di stagione per il… -