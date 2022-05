Harry e Meghan saranno al Giubileo di Platino della regina Elisabetta ma non sul balcone con il resto della Famiglia Reale: ecco perché (Di sabato 7 maggio 2022) Harry e Meghan partecipano al Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Ma non possono affacciarsi al balcone di Buckingham Palace. E, per non far torto a nessuno, nemmeno il principe Andrea, duca di York. L’annuncio arriva direttamente dagli uffici del Palazzo. “L’apparizione al balcone è prevista solo per gli esponenti della Royal Family che sono attualmente impegnati con duties, con impegni reali, nel nome della regina”. Impegni che certo né la coppia dei duchi di Sussex Harry e Meghan, dopo la Megxit, né il principe Andrea dopo le vicende giudiziarie negli States legate al caso Epstein, appena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)partecipano aldi. Ma non possono affacciarsi aldi Buckingham Palace. E, per non far torto a nessuno, nemmeno il principe Andrea, duca di York. L’annuncio arriva direttamente dagli uffici del Palazzo. “L’apparizione alè prevista solo per gli esponentiRoyal Family che sono attualmente impegnati con duties, con impegni reali, nel nome”. Impegni che certo né la coppia dei duchi di Sussex, dopo la Megxit, né il principe Andrea dopo le vicende giudiziarie negli States legate al caso Epstein, appena ...

Advertising

FQMagazineit : Harry e Meghan saranno al Giubileo di Platino della regina Elisabetta ma non sul balcone con il resto della Famigli… - CatelliRossella : Gb: niente balcone, ma Harry e Meghan al Giubileo ci saranno - Europa - ANSA - pirata_21 : #Harry e #Meghan saranno al Giubileo di #Elisabetta, ma per loro il balcone è vietato. Potrebbe spingerli di sotto. - rtl1025 : Niente pace fra i #reali, i ribelli sfrattati dal balcone. #Regina taglia fuori #Andrea, #Harry e #Meghan da clou d… - RSInews : Niente ribelli su quel balcone - In occasione del 70esimo anniversario al trono della regina Elisabetta non ci sara… -