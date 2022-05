Gyasi | «Ho iniziato giocando senza scarpe in Africa | è da lì che viene la fame che mi ha portato in Serie A»

(Di sabato 7 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport un’intervista all’esterno dello Spezia Emmanuel. 28 anni, è nato a Palermo da genitori ghanesi, ma da bambino è cresciuto a Accra. «Dai 5 agli 11-12 anni ho vissuto in Ghana. È lì che mi sono innamorato del calcio e ho cominciato a sognare di imitare il mio primo idolo: Ronaldinho. Era il mio preferito, il brasiliano. Ogni sua giocata era gioia e io cercavo di copiarlo. La domenica, dopo la Messa, giocavo delle partite interminabili con i miei amici. Campi in terra,nemmeno un filo d’erba, e tutti scalzi. Divertimento puro, ma nessuno ci stava a perdere!» A quelle partite pensa ancora. «Penso spesso a quei momenti, non dimentico le mie origini. Quelle partitine mi hanno trasmesso lache mi hadal giocare scalzo infino alla...

