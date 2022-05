Guerra Ucraina-Russia, Duma: “Usa partecipano alle ostilità” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili dei crimini commessi dagli ucraini. Lo ha detto il presidente della Duma Vyacheslav Volodin sostenendo sul suo canale di Telegram che ”per i crimini commessi in Ucraina dal regime nazista di Kiev, anche la leadership degli Stati Uniti dovrebbe essere ritenuta responsabile, unendosi all’elenco dei criminali di Guerra”. Volodin ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno ammesso di coordinare le operazioni militari dell’Ucraina e quindi di partecipare alle ostilità contro la Russia. “Gli Stati Uniti partecipano alle ostilità in Ucraina. Oggi Washington, infatti, coordina e sviluppa operazioni militari, partecipando così direttamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili dei crimini commessi dagli ucraini. Lo ha detto il presidente dellaVyacheslav Volodin sostenendo sul suo canale di Telegram che ”per i crimini commessi indal regime nazista di Kiev, anche la leadership degli Stati Uniti dovrebbe essere ritenuta responsabile, unendosi all’elenco dei criminali di”. Volodin ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno ammesso di coordinare le operazioni militari dell’e quindi di parteciparecontro la. “Gli Stati Unitiin. Oggi Washington, infatti, coordina e sviluppa operazioni militari, partecipando così direttamente ...

