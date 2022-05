Guerra Ucraina: Odessa sotto attacco da stanotte. Ripetuti allarmi, almeno 4 missili lanciati (Di sabato 7 maggio 2022) almeno uno ha colpito in città. Fuggi fuggi generali dopo allentamento della tensione e l'appello del presidente Zelensky. Coprifuoco stretto da domani sera fino al 10 maggio. Un drone ha colpito in ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022)uno ha colpito in città. Fuggi fuggi generali dopo allentamento della tensione e l'appello del presidente Zelensky. Coprifuoco stretto da domani sera fino al 10 maggio. Un drone ha colpito in ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - HSkelsen : Nell'articolo 23 dello Statuto delle Nazioni unite non figura la #Russia, ma ancora la URSS. La Russia si è semplic… - Bartoldo81 : RT @a_meluzzi: Ci stanno portando piano piano a convincere il popolo italiano che si deve andare in guerra...prevedo un intervento di nostr… -