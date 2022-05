Guerra Ucraina news, missili russi su Odessa. 007 Gb: dure perdite per Mosca (Di sabato 7 maggio 2022) Colpita altra nave russa: pietra tombale sulla conquista di Odessa Roma, 7 maggio 2022 - Guerra in Ucraina , le ultime notizie dal giorno 73 . Mentre resta l'incognita sulle mosse di Putin che il 9 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Colpita altra nave russa: pietra tombale sulla conquista diRoma, 7 maggio 2022 -in, le ultime notizie dal giorno 73 . Mentre resta l'incognita sulle mosse di Putin che il 9 ...

