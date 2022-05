Guerra Ucraina, Kiev: “Morti 25.100 soldati Russia” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 25.100 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 25.100 uomini, 1122 carri armati, 2713 mezzi corazzati, 509 sistemi d’artiglieria, 172 lanciarazzi multipli, 84 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 199 aerei, 155 elicotteri, 1934 autoveicoli, 11 unità navali e 341 droni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 25.100 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 25.100 uomini, 1122 carri armati, 2713 mezzi corazzati, 509 sistemi d’artiglieria, 172 lanciarazzi multipli, 84 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 199 aerei, 155 elicotteri, 1934 autoveicoli, 11 unità navali e 341 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La guerra in Ucraina sta già condizionando la dieta degli italiani con la diminuita dispinibikutdi alcuni alimenti(C. Meier… - alteaxz : RT @tempoweb: Toni #Capuozzo mette a nudo l’ipocrisia sul #BattaglioneAzov: una tonnellata di #cibo per ogni 15 civili #russia #guerra #ucr… -