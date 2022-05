Guerra Russia-Ucraina, Kiev: tutti i civili evacuati da Azovstal. Stoltenberg: “La Nato non accetterà mai l’annessione della Crimea”. Cia: Putin non vuole perdere, aumenterà gli sforzi (Di sabato 7 maggio 2022) Onu: riaprire i porti in Ucraina, evitare carestia mondiale. Missili su Odessa. Le autorità di Zaporizhia annunciano coprifuoco continuo fino al 10 maggio. Aiuti militari dagli Stati Uniti per 150 milioni di dollari Leggi su lastampa (Di sabato 7 maggio 2022) Onu: riaprire i porti in, evitare carestia mondiale. Missili su Odessa. Le autorità di Zaporizhia annunciano coprifuoco continuo fino al 10 maggio. Aiuti militari dagli Stati Uniti per 150 milioni di dollari

