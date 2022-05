Guerra Russia-Ucraina, Di Maio: “Zelensky disposto a non rivendicare la Crimea. È apertura importantissima, ora tocca a Putin” (Di sabato 7 maggio 2022) L’ultimo intervento di Volodymyr Zelensky è “un’apertura importantissima“. Venerdì sera, infatti, il presidente dell’Ucraina ha lasciato intendere che sarebbe pronto a non pretendere la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014, pur di arrivare alla pace. Una posizione che viene sottolineata da Luigi Di Maio. “Non dobbiamo abituarci all’idea che questa Guerra debba andare avanti all’infinito, non dobbiamo dimenticare l’obiettivo della pace”, ha detto il ministro degli Esteri, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul welfare che si è svolto a Portici, nel Napoletano. “Zelensky ha fatto un’apertura importantissima: dopo aver aperto sulla neutralità dell’Ucraina, ha detto che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) L’ultimo intervento di Volodymyrè “un’“. Venerdì sera, infatti, il presidente dell’ha lasciato intendere che sarebbe pronto a non pretendere la restituzione della, annessa dai russi nel 2014, pur di arrivare alla pace. Una posizione che viene sottolineata da Luigi Di. “Non dobbiamo abituarci all’idea che questadebba andare avanti all’infinito, non dobbiamo dimenticare l’obiettivo della pace”, ha detto il ministro degli Esteri, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul welfare che si è svolto a Portici, nel Napoletano. “ha fatto un’: dopo aver aperto sulla neutralità dell’, ha detto che è ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - martaottaviani : Fatela leggere agli ex inviati che scrivono lettere e coltivano il dubbio. A differenza loro, stavolta, il team di… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - tempoweb : La cifra da capogiro per la felpa militare di Volodymyr #Zelensky: l’asta e il risultato da urlo #ucraina… - FLampunio : RT @strange_days_82: Borgonovo : Si arriva alla pace se Biden decide di parlare con Putin. 1/2 #lariachetira #Borgonovo #Putin #Zelensky #B… -