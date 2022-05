Guerra in Ucraina, missili russi sul Museo nazionale di letteratura vicino a Kharkiv: distrutto. Ferito il guardiano (Di sabato 7 maggio 2022) Le bombe di Mosca hanno colpito anche il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale Ucraina di Kharkiv: è distrutto. Lo ha reso noto su Facebook il capo della comunità di Zolochiv, Viktor Kovalenko, ripreso dai media ucraini. Un missile ha colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali della struttura. Il figlio del direttore del Museo che era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. Nella tenuta diventata poi un Museo lavorò per gli ultimi anni della sua vita e fu sepolto Hryhoriy Skovoroda, filosofo del ‘700 di origine cosacca Ucraina che visse e lavorò nell’Impero russo. Fu anche poeta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Le bombe di Mosca hanno colpito anche ilcommemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientaledi: è. Lo ha reso noto su Facebook il capo della comunità di Zolochiv, Viktor Kovalenko, ripreso dai media ucraini. Un missile ha colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali della struttura. Il figlio del direttore delche era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. Nella tenuta diventata poi unlavorò per gli ultimi anni della sua vita e fu sepolto Hryhoriy Skovoroda, filosofo del ‘700 di origine cosaccache visse e lavorò nell’Impero russo. Fu anche poeta, ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Thekingbolsena : RT @marioadinolfi: Chiudono il programma di Bianca Berlinguer su Raitre. Il Pd ha ordinato, gli amministratori Rai hanno disposto. La colpa… - LailaSimoncelli : RT @Avvenire_Nei: Ucraina. La macchina della pace al lavoro. Ecco chi ricuce i disastri della guerra -