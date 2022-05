Guerra in Ucraina, le parole di Luigi di Maio: “L’Italia è pronta” (Di sabato 7 maggio 2022) Il ministro pentastellato, Luigi Di Maio ha parlato della posizione delL’Italia riguardo alla Guerra in Ucraina durante la conferenza The State of the Union a Firenze. Il ministro degli Esteri ha garantito che L’Italia farà di tutto per agevolare le trattative per la pace. Inoltre ha illustrato il piano per quanto riguarda il prezzo del gas importato dalla Russia. Luigi Di Maio, il piano delL’Italia per la Guerra in Ucraina “L’Italia sostiene un percorso europeo per l’Ucraina, che comporterà le necessarie riforme. In attesa della risposta della Commissione per identificare i prossimi passi, L’Italia è pronta a offrire ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) Il ministro pentastellato,Diha parlato della posizione delriguardo allaindurante la conferenza The State of the Union a Firenze. Il ministro degli Esteri ha garantito chefarà di tutto per agevolare le trattative per la pace. Inoltre ha illustrato il piano per quanto riguarda il prezzo del gas importato dalla Russia.Di, il piano delper lainsostiene un percorso europeo per l’, che comporterà le necessarie riforme. In attesa della risposta della Commissione per identificare i prossimi passi,a offrire ...

