Guerra in Ucraina, la diretta. Biden: 'Aiuti militari per 150 milioni'. Zelensky apre a nuovi colloqui di pace. Mosca: Polonia possibile ... (Di sabato 7 maggio 2022) Guerra in Ucraina , giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di Aiuti militari a Kiev ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022)in, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150di dollari l'ulteriore pacchetto dia Kiev ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - pka71 : LITUANIA. Aperto a tempo di record il gasdotto con la Polonia #agcnews #gasdotto #gas #gipl #guerra #Lituania… - AntonioArnolfo : @HariSel95300131 Verissimo per l'Ucraina. La spiegazione sul perché fu scelto proprio il termine 'inconditional sur… -