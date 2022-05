Guerra e prezzi del gas gelano la produzione industriale: -2,5% ad aprile (Di sabato 7 maggio 2022) Il Csc stima un calo della produzione industriale italiana a marzo (-2,0%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4,0%) legato alla caduta a dicembre e gennaio. I prezzi delle commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%), sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine. L’indagine rapida del Csc rileva a marzo una flessione della produzione industriale di -2,0%, dopo il rimbalzo registrato a febbraio (+4,0%), che ha seguito la caduta di gennaio (-3,4%) e dicembre (-1%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il Csc ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) Il Csc stima un calo dellaitaliana a marzo (-2,0%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4,0%) legato alla caduta a dicembre e gennaio. Idelle commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media adrispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%), sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine. L’indagine rapida del Csc rileva a marzo una flessione delladi -2,0%, dopo il rimbalzo registrato a febbraio (+4,0%), che ha seguito la caduta di gennaio (-3,4%) e dicembre (-1%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il Csc ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confindustria, con la guerra e i prezzi la produzione crolla a -2,5% ad aprile. Sempre ad aprile il prezzo medio de… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: C’è un forte rischio che l’aumento dei prezzi produca crisi alimentari. Secondo la FAO, 13… - fattoquotidiano : Crisi alimentare: la guerra del pane è appena cominciata Dall’inizio del conflitto in Ucraina i prezzi dei cereali… - statodelsud : Per Confindustria, guerra e prezzi delle commodity gelano la produzione - Pino__Merola : Per Confindustria, guerra e prezzi delle commodity gelano la produzione -