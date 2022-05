Advertising

La sconfitta contro il Real Madrid in Champions League ha scatenato parecchio malumore tra i tifosi del Manchester City che si aspettavano da Pepil tanto desiderato trofeo anche mai vinto dalla squadra inglese. Il tecnico non è stato esente da colpe e oggi nella conferenza stampa di presentazione del match di Premier ha risposto alle ...Il 35° turno di Premier League si apre con il sorpasso di Klopp su: nell'anticipo delle ... Il secondo tempo è una fotocopia del primo: il portoghesea più riprese, i Magpies resistono ... Guardiola punge Mourinho: "City Anche la Roma ha speso tanto ma..." La sconfitta contro il Real Madrid in Champions League ha scatenato parecchio malumore tra i tifosi del Manchester City che si aspettavano da Pep Guardiola il tanto desiderato trofeo anche mai vinto ...Guardiola: “Non è un discorso di soldi ma conta il lavoro. Mou spende ma..” E poi ancora: “So che la gente qui è ossessionata dalla Champions. Il giorno in cui la vinceremo sono sicuro che diranno che ...