Guardiani della Galassia Vol 3 | le riprese finiranno presto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) . Lo annuncia il regista James Gunn, rispondendo al tweet in cui aveva ricevuto un tag da parte di un fan. Quanto manca alla fine? Mentre quelle per lo speciale natalizio, in uscita su Disney +, sono già terminate, lo shooting per il terzo film deitermineranno in circa una settimana. Novità per la fine dellediVol.3 Siamo in attesa di altre novità. Ancora molti elementi restano segreti agli occhi di tutti. Nulla si sa circa i dettaglitrama che rimane oscura ai fan. Gunn ha affermato che tutto il set ha salutato con tristezza questo terzo capitolo, ma niente di più. Per ora, possiamo solo immaginare un film in grado di commuoverci ed emozionarci: nulla che l’MCU non sappia fare. Non sono ad oggi pochi i titoli che ci hanno ...