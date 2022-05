Gualtieri: “La cultura sia leva di rilancio per Roma” (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – “Roma ha il patrimonio storico-culturale e artistico più straordinario del mondo ed è anche una straordinaria fabbrica di cultura. Questa non può che essere la leva del suo sviluppo e del suo futuro”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Palazzo Madama al ventiduesimo appuntamento, dal titolo “Omaggio a Roma”, di Senato&cultura, rassegna realizzata in collaborazione con la Rai per valorizzare il patrimonio culturale italiano. “Freud diceva che Roma è la metafora della menta umana perché è l’unico posto al mondo dove si vede la stratificazione delle varie fasi del passato lì presente. Questa è una straordinaria ispirazione non solo per celebrare questo passato ma anche ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022)– “ha il patrimonio storico-le e artistico più straordinario del mondo ed è anche una straordinaria fabbrica di. Questa non può che essere ladel suo sviluppo e del suo futuro”. Così il sindaco di, Roberto, intervenendo a Palazzo Madama al ventiduesimo appuntamento, dal titolo “Omaggio a”, di Senato&, rassegna realizzata in collaborazione con la Rai per valorizzare il patrimoniole italiano. “Freud diceva cheè la metafora della menta umana perché è l’unico posto al mondo dove si vede la stratificazione delle varie fasi del passato lì presente. Questa è una straordinaria ispirazione non solo per celebrare questo passato ma anche ...

