Grey’s Anatomy 18X17: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di sabato 7 maggio 2022) Grey’s Anatomy 18X17 va in onda sulla ABC americana giovedì 12 maggio 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 18X17: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 18X17 si intitola I’ll Cover You, ispirato all’omonimo brano del musical di Broadway Rent , che tradotto in italiano significa ”ti coprirò”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato una breve sinossi, rivelando ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 7 maggio 2022)va in onda sulla ABC americana giovedì 12 maggio 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodio disi intitola I’ll Cover You, ispirato all’omonimo brano del musical di Broadway Rent , che tradotto in italiano significa ”ti coprirò”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato una breve sinossi, rivelando ...

Advertising

IncBeelzebub : Appena iniziata la 18esima di Grey’s Anatomy. Ma quante stagioni ci sono? ?? - vicsbasss : Non mettevo questa felpa di Grey's Anatomy da 18 anni - LauraLuthien86 : Credere di conoscere una persona guardando quello che pubblica sui social è come credere di poter diventare chirurg… - Ale37364793 : Purtroppo con questa mi viene in mente Grey’s anatomy ???? #jerù - unleasholyhell : non ho letto praticamente nessun tweet su grey’s anatomy?? questo show ormai morto -