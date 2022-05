Gratteri silurato all’Antimafia “I clan stanno già festeggiando” Parla il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura “È un magistrato troppo inviso alla politica”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 7 maggio 2022)è stato il giovane rampollo di una storica famiglia di ‘ndrangheta prima e poi egli stesso un boss di quell’organizzazione criminale che Nicola, come pochi altri prima, sta combattendo. Non solo con le indagini e i processi, ma anche con un’importante attività di divulgazione che porta avanti oramai da anni con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica. Questo, però, non gli è bastato – o, forse, è stata proprio ritenuta la sua principale colpa – per essere nominato Procuratore Nazionale Antimafia dopo Federico Cafiero De Raho, con cuiaveva lavoratoProcura di Reggio Calabria. Ha prevalso la linea del rigore e del la riservatezza di Giovanni Melillo (leggi l’articolo), Procuratore di Napoli, anche lui grande esperto di criminalità organizzata di tipo ...