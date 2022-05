Gli Usa adesso mandano gli F35 in Europa (Di sabato 7 maggio 2022) Importanti movimenti di aerei Usa tra le due sponde dell’Atlantico. In particolare, così come spiegato da AirForceTimes, per la prima volta Washington ha deciso di inviare nel Vecchio Continente i nuovi F35. Una squadra di 200 uomini della Guardia Aerea del Vermont è pronta a essere dislocata nel nord Europa, pronti a muovere almeno otto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 7 maggio 2022) Importanti movimenti di aerei Usa tra le due sponde dell’Atlantico. In particolare, così come spiegato da AirForceTimes, per la prima volta Washington ha deciso di inviare nel Vecchio Continente i nuovi F35. Una squadra di 200 uomini della Guardia Aerea del Vermont è pronta a essere dislocata nel nord, pronti a muovere almeno otto InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Gli Usa 'partecipano alle ostilità'. Lo afferma il presidente della Duma Volodin: 'Non si tratta solo del… - LaStampa : Gli Usa limitano l’uso del vaccino Johnson & Johnson, rischio trombosi - lanf64 : #RussianUkrainewar. Il Presidente della #Duma, Vyachslav Volodyn: 'Gli #USA criminali di guerra come #Kiev'. Ques… - nazario_delia : @Dom90Vit @DrSlump1984 @gadlernertweet Sono d'accordo ci mancherebbe, ma democrazia completa o perfetta non lo sono… -