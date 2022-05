Gli spettacoli | gli scrittori | i leader politici al Parenti questa settimana

(Di sabato 7 maggio 2022) 9 maggio Sala GrandeINCONTRO CON GABRIELE NISSIMAuschwitz non finisce mai Il ricordo della Shoah è uno degli elementi sui quali abbiamo costruito la nostra identità culturale a partire dalla seconda metà del secolo scorso. La memoria di quell’orrore ha permesso di affrontare a viso aperto la battaglia contro l’antisemitismo. Alcuni ritengono che se venisse meno quella memoria si aprirebbe un nuovo spazio per la circolazione di idee mai del tutto sconfitte. Eppure, come ci ricorda Gabriele Nissim, quel «salvagente cui aggrapparsi» per combattere il riaffiorare delle ideologie più barbare del Novecento «può diventare una pericolosa scorciatoia»: «invece di affrontare direttamente i pregiudizi contemporanei si usa lo scandalo del passato, che alla fine mette tutti d’accordo ma senza toccare le aporie del presente». Ecco allora che «il discorso per certi versi “sacro” sull’unicità della ...

Advertising

Kaname86 : RT @ATEEZITALY_: FC ??| 08.05.22 ?? #MINGI ????| Gli atiny che vogliono vedere il bel Mingi, alzino la mano ?? In questa bella domenica, guar… - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: Quel grido '#Pace nel mondo' di #JohnLennon torna 53 anni dopo. Da #LadyGaga ai #Måneskin, gli artisti si schierano contr… - AbruzzoBlog : RT @espressione24: AVEZZANO - La memoria di chi ci ha preceduto è importante, ma resta un momento intimo e personale; il ricordo, meglio se… - AndreaAscolese : RT @AndreaAscolese: 07.05.2022 Andrea Ascolese presenta GLI AVVOLTOI & Friends Mercato Sonato Bologna ?? @MEI_Meeting @RedBlue_Music @w… - espressione24 : AVEZZANO - La memoria di chi ci ha preceduto è importante, ma resta un momento intimo e personale; il ricordo, megl… -

La Stampa

... tempo libero Riflettore Redazione/Contatti Search Home Cronaca/Politica Arte, Cultura,... Al triplice fischio, sorrisi per tutti: perattaccanti (da Raimondi a Cossalter, passando per un ...Non solo Mahmood e Blanco con "Brividi" , secondo posto perscommettitori, la cui sfilata sul red carpet è stata vivacizzata da una protesta ambientalista di Extinction Rebellion. " Cantare live ... Tartaglino: “Da bambino vedevo le marionette in piazza e ripetevo gli spettacoli per i miei amici” si terrà poi una grande festa circense con gli artisti Fem spettacoli denominata una “Città a misura di bambino”, organizzata dall’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo ...Spettacoli e Cultura - Le delegazioni sul Turquoise Carpet. Applausi per l'Ucraina e gli .... Acclamati dal pubblico, che sventola le bandiere dei diversi Paesi, gli artisti sfilano nelle loro ...