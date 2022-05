Giudice Sportivo: squalifica per Chiavelli, l’Ascoli perde un giocatore per il play off (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per gli infortunati, in vista del preliminare play off di venerdì 13 maggio. Il Giudice Sportivo, dopo la partita con la Spal, non ha infatti squalificato nessun calciatore del Benevento, fermando per una giornata solo Antonio Chiavelli. Il preparatore dei portieri della Strega era stato espulso durante la gara con gli estensi e ha rimediato un turno di stop “per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale gesticolando platealmente“. Uno squalificato, invece, nelle fila dell’Ascoli. Andrea Sottil, tecnico dei bianconeri, dovrà fare a meno di Tommaso D’Orazio, diffidato e ammonito per la quinta volta in stagione durante l’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per gli infortunati, in vista del preliminareoff di venerdì 13 maggio. Il, dopo la partita con la Spal, non ha infattito nessun calciatore del Benevento, fermando per una giornata solo Antonio. Il preparatore dei portieri della Strega era stato espulso durante la gara con gli estensi e ha rimediato un turno di stop “per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale gesticolando platealmente“. Unoto, invece, nelle fila del. Andrea Sottil, tecnico dei bianconeri, dovrà fare a meno di Tommaso D’Orazio, diffidato e ammonito per la quinta volta in stagione durante l’ultimo ...

