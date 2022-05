(Di sabato 7 maggio 2022) Il, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Al...

Advertising

sportli26181512 : Giudice Sportivo Serie B: perdite per Monza e Ascoli ai playoff: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione del… - TV7Benevento : Calcio Serie B. Giudice sportivo, sei squalificati - - tabellamercatob : Decisioni Giudice Sportivo dopo ultima giornata #SerieB Sei giocatori fermi un turno CRISANTO e CORAZZA (… - karda70 : RT @psb_original: Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sei i calciatori che salteranno il prossimo turno #SerieB - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sei i calciatori che salteranno il prossimo turno #SerieB -

I ceriti dovranno privarsi del capitano Esposito, fermato dalper una giornata, e di Falco alle prese di lievi risentimenti muscolari. Torna in difesa Castelletti, partirà da ...La partita finì 0 - 0 ma ilassegnerà la vittoria a tavolino ai Partenopei, che riusciranno così a raggiungere il Milan a 47 punti. Due settimane dopo, alla penultima giornata, il ...premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Frosinone, L.R. Vicenza ...Sono sei i giocatori squalificati dopo la 38a ed ultima giornata della Serie BKT 2021/2022, tutti per un turno: CRISANTO Lorenzo (Alessandria), CALABRESI Arturo (Lecce), CALDIROLA Luca (Monza), CORAZZ ...