Giroud | «Il mio sogno era di giocare in Inghilterra | ma in Italia era il Milan»

(Di sabato 7 maggio 2022) . Ecco le parole del bomber rossonero Olivierha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe. Le parole dell’attaccante del– «Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere come Cannavaro o Nesta. Mio fratello mi regalò la maglia azzurra, quella aderente della Kappa con quel meraviglioso azzurro. Inoltre, dato che la Francia non c’era, ho sostenuto l’ai Mondiali del 1994 e ho pianto quando Roberto Baggio ha sbagliato il rigore in finale. Tuttavia, nella finale del 2006, ero al 100% per Les Bleus».– «Il mioera diin. Ma in, erao! Shevchenko era il mio attaccante preferito».– «Ho sempre ...

: "Ilsogno era di giocare in Inghilterra, ma in Italia era il Milan". Ecco le parole del bomber rossonero Olivierha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe. Le parole dell'...Quando ho parlato con ilagente, non mi vedevo in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Quindi Milano è stata la ciliegina sulla torta", ha detto. window.Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al giornale francesce l'Equipe in cui ha svelato un ...Un estratto dell’intervista dell’attaccante a L’Equipe. Olivier Giroud parla così del Milan ai microfoni di L’Equipe. «Ho sempre detto che il mio sogno era quello di giocare in Inghilterra. Ho anche g ...