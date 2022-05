Giro d'Italia... Oggi la cronometro (Di sabato 7 maggio 2022) Giro D’Italia 2022 1ª Tappa Visegrád, 6 maggio 2022 – Favorito numero uno alla vigilia della prima tappa, Mathieu van der Poel non ha deluso le attese e si è imposto sul traguardo di Visegrád, andando ad indossare la Maglia Rosa nel giorno del suo esordio al Giro d'Italia. In un finale molto combattuto l'olandese della Alpecin-Fenix ha preceduto sul traguardo un altro debuttante alla Corsa Rosa, l'eritreo Biniam Girmay. Lo spagnolo Pello Bilbao ha completato il podio mentre un altro dei favoriti della vigilia per la frazione odierna, Caleb Ewan, è caduto a poco meno di 100 metri dall'arrivo mentre si trovava in terza posizione dopo aver toccato la ruota di Girmay. CLASSIFICA GENERALE 1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) 2 - Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux) a 4" 3 - Pello Bilbao Lopez de ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 7 maggio 2022)D’2022 1ª Tappa Visegrád, 6 maggio 2022 – Favorito numero uno alla vigilia della prima tappa, Mathieu van der Poel non ha deluso le attese e si è imposto sul traguardo di Visegrád, andando ad indossare la Maglia Rosa nel giorno del suo esordio ald'. In un finale molto combattuto l'olandese della Alpecin-Fenix ha preceduto sul traguardo un altro debuttante alla Corsa Rosa, l'eritreo Biniam Girmay. Lo spagnolo Pello Bilbao ha completato il podio mentre un altro dei favoriti della vigilia per la frazione odierna, Caleb Ewan, è caduto a poco meno di 100 metri dall'arrivo mentre si trovava in terza posizione dopo aver toccato la ruota di Girmay. CLASSIFICA GENERALE 1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) 2 - Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux) a 4" 3 - Pello Bilbao Lopez de ...

