Giro d'Italia 2022, Vincenzo Nibali: "Per la classifica bisogna stare bene, proverò a ottenere il massimo. Altri più accreditati di me" (Di sabato 7 maggio 2022) Vincenzo Nibali si è distinto nel corso della cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d'Italia 2022. Lo Squalo ha ben interpretato i 9,2 km nella capitale ungherese, leggendo in maniera brillante il tratto pianeggiante e poi pedalando con disinvoltura lungo i 1300 metri finali in salita. L'alfiere della Astana, capace di vincere la Corsa Rosa nel 2013 e nel 2016, appare in ottima forma e sta convincendo, dopo essere risultato pimpante anche nel finale di ieri. Il siciliano ha concluso la prova contro il tempo al 12mo posto, ad appena 19 secondi dal vincitore Simon Yates. Il 37enne occupa il 12mo posto in classifica generale, a 30 secondi di ritardo dall'olandese Mathieu van der Poel.

