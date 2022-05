Giro d’Italia 2022, Tom Dumoulin: “Mi sentivo bene ma non è stato abbastanza, sono deluso” (Di sabato 7 maggio 2022) Terzo posto per il neerlandese Tom Dumoulin nella seconda tappa del Giro d’Italia 2022. Per la cronometro di Budapest, il vincitore del Giro 2017 era sicuramente uno dei favoriti, ma il suo 11’55” non è bastato per battere Simon Yates e Mathieu Van der Poel. Il capitano della Jumbo-Visma era visibilmente deluso al termine della tappa e le sue parole ai microfoni di Eurosport lo confermano: “Non sono andato male, ma non è stato abbastanza. sentivo di avere forza nelle gambe, ma ho perso sull’ultima salita”. Classifica Giro d’Italia 2022, seconda tappa: Van der Poel guida su Yates, 12° Nibali a 30?, Ciccone a 1’01” I segnali sulla sua condizione ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Terzo posto per il neerlandese Tomnella seconda tappa del. Per la cronometro di Budapest, il vincitore del2017 era sicuramente uno dei favoriti, ma il suo 11’55” non è baper battere Simon Yates e Mathieu Van der Poel. Il capitano della Jumbo-Visma era visibilmenteal termine della tappa e le sue parole ai microfoni di Eurosport lo confermano: “Nonandato male, ma non èdi avere forza nelle gambe, ma ho perso sull’ultima salita”. Classifica, seconda tappa: Van der Poel guida su Yates, 12° Nibali a 30?, Ciccone a 1’01” I segnali sulla sua condizione ...

