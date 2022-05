Giro d’Italia 2022, prossima tappa Kapsovar-Balatonfured: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di sabato 7 maggio 2022) SI chiude domani la prima parentesi del Giro d’Italia 2022, quella in terra magiara. La Kapsovar-Balatonfured di 201 chilometri è l’ultima tappa in Ungheria, ed è la più semplice delle tre: visto il percorso, ci aspettiamo il primo arrivo in volata di questa edizione numero 105 della Corsa Rosa. percorso Una frazione che prevede qualche lievissimo saliscendi, ma che non dovrebbe mettere in difficoltà i velocisti presenti in gruppo. Finale praticamente piatto, in cui le ruote veloci potranno sprigionare la loro potenza ed iniziare la loro lotta per la maglia ciclamino. altimetria favoriti Saranno i velocisti a giocarsi questo traguardo: in prima linea troviamo Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), che torna al ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) SI chiude domani la prima parentesi del, quella in terra magiara. Ladi 201 chilometri è l’ultimain Ungheria, ed è la più semplice delle tre: visto il, ci aspettiamo il primo arrivo in volata di questa edizione numero 105 della Corsa Rosa.Una frazione che prevede qualche lievissimo saliscendi, ma che non dovrebbe mettere in difficoltà i velocisti presenti in gruppo. Finale praticamente piatto, in cui le ruote veloci potranno sprigionare la loro potenza ed iniziare la loro lotta per la maglia ciclamino.Saranno i velocisti a giocarsi questo traguardo: in prima linea troviamo Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), che torna al ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - JOYCEDlVlSlON : @stanzaselvaggia Qualcuno dovrebbe avvertirla che ieri è caduto uno nella volata della prima tappa del Giro d'Italia - simoneresiste : Gesù Cri, sta pure il giro d'Italia. Ammazzatemi. -