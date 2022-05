Giro d’Italia 2022, Mathieu Van der Poel: “L’obiettivo era mantenere la Maglia Rosa. Proverò a finire la corsa” (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda tappa del Giro d’Italia 2022 si è conclusa con la vittoria di Simon Yates nella cronometro di Budapest che rischia di lasciare un segno anche per la classifica generale. Dietro il britannico si è piazzato Mathieu Van der Poel, che ha sfiorato il secondo successo nei due giorni iniziali della corsa Rosa. L’olandese è riuscito però a mantenere la leadership della classifica e quindi la Maglia Rosa. Queste le sue parole alla fine della tappa ai microfoni di Eurosport: “Questo secondo posto vale quasi come una vittoria. Posso dire di aver fatto una buona cronometro, la differenza tra vincere ed arrivare secondo oggi è stata veramente pochissima”. Il vincitore del Giro delle Fiandre ha poi ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda tappa delsi è conclusa con la vittoria di Simon Yates nella cronometro di Budapest che rischia di lasciare un segno anche per la classifica generale. Dietro il britannico si è piazzatoVan der, che ha sfiorato il secondo successo nei due giorni iniziali della. L’olandese è riuscito però ala leadership della classifica e quindi la. Queste le sue parole alla fine della tappa ai microfoni di Eurosport: “Questo secondo posto vale quasi come una vittoria. Posso dire di aver fatto una buona cronometro, la differenza tra vincere ed arrivare secondo oggi è stata veramente pochissima”. Il vincitore deldelle Fiandre ha poi ...

