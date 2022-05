Giro d’Italia 2022, episodio 2: lo scienziato Yates conquista Budapest, Van Der Poel sempre in rosa (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda tappa del Giro d’Italia 2022 è l’esatta rappresentazione di ciò che ci aspetta in quest’edizione, con i migliori pronti a darsi battaglia per 3 lunghe e indimenticabili settimane. Sono bastati 9,2 km di cronometro nella meravigliosa cornice di Budapest, a scavare dei solchi già abbastanza rilevanti in classifica generale. Ed è bastata una frazione così breve ad emozionare il pubblico sia sulle strade che a casa. Simon Yates alla vigilia della partenza dall’Ungheria aveva messo tutti in guardia sulle sue capacità a cronometro dicendo: “Peccato che i chilometri contro il tempo siano meno di 30, ma me li farò bastare per guadagnare ulteriore terreno”. Detto, fatto, perché la seconda tappa è stata vinta dallo scienziato in maglia BikeExchange. Il classe ’92 ha sfoggiato una ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda tappa delè l’esatta rappresentazione di ciò che ci aspetta in quest’edizione, con i migliori pronti a darsi battaglia per 3 lunghe e indimenticabili settimane. Sono bastati 9,2 km di cronometro nella meravigliosa cornice di, a scavare dei solchi già abbastanza rilevanti in classifica generale. Ed è bastata una frazione così breve ad emozionare il pubblico sia sulle strade che a casa. Simonalla vigilia della partenza dall’Ungheria aveva messo tutti in guardia sulle sue capacità a cronometro dicendo: “Peccato che i chilometri contro il tempo siano meno di 30, ma me li farò bastare per guadagnare ulteriore terreno”. Detto, fatto, perché la seconda tappa è stata vinta dalloin maglia BikeExchange. Il classe ’92 ha sfoggiato una ...

