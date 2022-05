Gianmaria Antinolfi fa previsioni sul futuro di Soleil Sorge: ecco cosa ha detto (Di sabato 7 maggio 2022) Gianmaria Antinolfi con Soleil Sorge ha avuto un rapporto in crescita al Grande Fratello Vip 6. Partiti come due ex che non avevano buoni rapporti, sono usciti come amici. Sebbene, quando lui ha abbandonato il programma prima, avesse previsto di rivederla fuori, pare non sia avvenuto. Infatti per chi li segue, non è mai capitato di vedere storie e foto su Instagram di loro due insieme. Ma evidentemente l’affetto è rimasto immutato, considerando le dichiarazioni del manager. Gianmaria Antinolfi si espone su Soleil Sorge: “Lei è un animale da palcoscenico, bravissima”. Intervistato dai colleghi di Mondotv24, Gianmaria Antinolfi ha parlato dei suoi affetti all’interno del reality di Canale 5. È rimasto in contatto ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 7 maggio 2022)conha avuto un rapporto in crescita al Grande Fratello Vip 6. Partiti come due ex che non avevano buoni rapporti, sono usciti come amici. Sebbene, quando lui ha abbandonato il programma prima, avesse previsto di rivederla fuori, pare non sia avvenuto. Infatti per chi li segue, non è mai capitato di vedere storie e foto su Instagram di loro due insieme. Ma evidentemente l’affetto è rimasto immutato, considerando le dichiarazioni del manager.si espone su: “Lei è un animale da palcoscenico, bravissima”. Intervistato dai colleghi di Mondotv24,ha parlato dei suoi affetti all’interno del reality di Canale 5. È rimasto in contatto ...

