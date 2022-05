Giana Erminio-Trento, Playout Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 7 maggio 2022) Finito il campionato di Serie C, è tempo di tirare le somme per capire chi dovrà continuare a lottare per qualcosa. Giana Erminio-Trento è una partita tra due squadre che hanno tentennato a più riprese durante l’anno ma che ora hanno le ultime chances per salvarsi. La Giana Erminio, in particolare, è stata per lunghi tratti a rischio retrocessione diretta, con un ultimo posto consegnato solo in extremis alla Legnago Salus. Il Trento, invece, può recriminare per aver gettato alle ortiche un buon percorso, fatto di tanti punti buttati, soprattutto nella partita del 5 febbraio contro il Mantova che ha condannato, a distanza di mesi, il Trento ai Playout, nonostante l’arrivo a pari punti e la parità di differenza reti. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Finito il campionato diC, è tempo di tirare le somme per capire chi dovrà continuare a lottare per qualcosa.è una partita tra due squadre che hanno tentennato a più riprese durante l’anno ma che ora hanno le ultime chances per salvarsi. La, in particolare, è stata per lunghi tratti a rischio retrocessione, con un ultimo posto consegnato solo in extremis alla Legnago Salus. Il, invece, può recriminare per aver gettato alle ortiche un buon percorso, fatto di tanti punti buttati, soprattutto nella partita del 5 febbraio contro il Mantova che ha condannato, a distanza di mesi, ilai, nonostante l’arrivo a pari punti e la parità di differenza reti. Il ...

