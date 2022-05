“Giacomo Sartori si è suicidato, nessun segno di violenza”: la Procura verso l’archiviazione dell’inchiesta, risolto il giallo della morte (Di sabato 7 maggio 2022) Giacomo Sartori si è suicidato, probabilmente a causa di un “esaurimento emotivo” alimentato dai due furti subiti nel giro di pochi mesi. È questa la conclusione a cui è giunta la Procura di Milano al termine delle indagini sulla morte di Giacomo Sartori, il ragazzo di 29 anni ritrovato impiccato con un cavo elettrico nei pressi dell’agriturismo Cascina Caiella (Pavia) il 24 settembre 2021. Per questo, secondo quanto riferisce Corriere della Sera che dà la notizia in anteprima, il pubblico ministero Andrea Zanoncelli è pronto a chiedere l’archiviazione del fascicolo per suicidio. L’autopsia effettuata sul corpo del giovane scomparso da Milano nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorso dopo aver subito il furto del suo zaino ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)si è, probabilmente a causa di un “esaurimento emotivo” alimentato dai due furti subiti nel giro di pochi mesi. È questa la conclusione a cui è giunta ladi Milano al termine delle indagini sulladi, il ragazzo di 29 anni ritrovato impiccato con un cavo elettrico nei pressi dell’agriturismo Cascina Caiella (Pavia) il 24 settembre 2021. Per questo, secondo quanto riferisce CorriereSera che dà la notizia in anteprima, il pubblico ministero Andrea Zanoncelli è pronto a chiederedel fascicolo per suicidio. L’autopsia effettuata sul corpo del giovane scomparso da Milano nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorso dopo aver subito il furto del suo zaino ha ...

Advertising

fattoquotidiano : “Giacomo Sartori si è suicidato, nessun segno di violenza”: la Procura verso l’archiviazione dell’inchiesta, risolt… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il giallo della morte di Giacomo Sartori: il furto del pc, il burnout e l’ultimo viaggio in auto: «Suicidio» - TuttoSuMilano : Giacomo Sartori, risolto il giallo della morte: il furto del pc a #Milano, il burnout e il viaggio in auto,... - zazoomblog : Morte di Giacomo Sartori si va verso l’archiviazione del caso - #Morte #Giacomo #Sartori #verso - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il giallo della morte di Giacomo Sartori: il furto del pc, il burnout e l’ultimo viaggio in auto: «Suicidio» -