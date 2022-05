Giacca Zelensky venduta all’asta a Londra per 105mila euro (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – La Giacca in pile color cachi, con cui Volodymyr Zelensky è apparso in tutte le dirette tv durante la guerra, è stata venduta per 90mila sterline (oltre 105mila euro) a un’asta di raccolta fondi per l’Ucraina a Londra. Battitore dell’asta, che si è svolta da Christie’s, il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell’indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Alla fine l’indumento è stato venduto a quasi il doppio del prezzo di partenza. I fondi raccolti saranno spesi per gli aiuti umanitari all’Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Lain pile color cachi, con cui Volodymyrè apparso in tutte le dirette tv durante la guerra, è stataper 90mila sterline (oltre) a un’asta di raccolta fondi per l’Ucraina a. Battitore dell’asta, che si è svolta da Christie’s, il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell’indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Alla fine l’indumento è stato venduto a quasi il doppio del prezzo di partenza. I fondi raccolti saranno spesi per gli aiuti umanitari all’Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

