GF Vip | lo sfogo di Clarissa Selassié | “Lulù sta male | ho paura”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 7 maggio 2022) A quanto pare nonostante le sue parole molto razionali volte a rassicurare i fan preoccupati per lei dopo la rottura con l’amato Manuel Bortuzzo,non sta affatto bene. Lei stessa aveva rivelato di non dormire e di stare soffrendo, ma a quanto pare c’è anche dell’altro che non sappiamo e che tiene in pensiero sua sorella. “Sono amareggiata e pensierosa” ha dichiarato la più piccola delle sorelle. “Sto molto in pensiero per, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e stocon lei e per lei. Sono sempre al suo fianco” ha concluso, senza menzione in alcun modo Manuel Bortuzzo e soprattutto suo padre Franco, che di recente ha ammesso di non aver mai approvato fino in fondo il fidanzamento del figlio con ...