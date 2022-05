GF Vip 6 | ex gieffini riuniti per un evento speciale | il motivo VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022) GF Vip 6, diversi exsi sono rivisti per un: Carmen Russo ha riunito alcuni concorrenti del gfvip, ecco ilGF Vip 6, da pochi mesi si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip, alcuni legami sono rimasti intatti mentre altri si sono definitivamente conclusi. Diversi exnelle ultime settimane tra Roma e Milano sono riusciti a ritrovarsi organizzando rimpatriate e serate speciali proprio come dentro la Casa più spiata d’Italia. Nella sesta edizione del reality show Jessica Selassié è riuscita a portare a casa la vittoria, battendo i quattro finalisti. Anche l’amata Carmen Russo negli ultimi mesi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente. La nota ballerina si è messa in gioco nel noto reality show di Canale 5 ammaliando milioni di ...

Advertising

361_magazine : -

Lanostratv

... "Nessun rispetto per mio figlio" Solo perché l' ex concorrente del Grande Fratelloha provato ... Quest'ultima ce l'ha con isopracitati perché hanno raccontato episodi dipingendola come ...Ascolta questo articolo Un amore nato sotto i riflettori della Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello6. Tra i due ormai exè sbocciato un grande sentimento, rafforzatosi quanto il reality è terminato. E se in molti, inizialmente, hanno pensato che la loro love story fosse falsa e che ... Miriana Trevisan spara a zero su tre ex gieffini: “Volevano denigrarmi” Miriana Trevisan furiosa dopo l’esperienza al GF Vip: “Nessun rispetto per mio figlio” Solo ... Quest’ultima ce l’ha con i gieffini sopracitati perché hanno raccontato episodi dipingendola come una ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno presenziato all'evento Mola Italia: con loro un vecchio compagno del GF Vip ...