Gf Vip 6, Clarissa Selassié sulla sorella Lulù: "Sto in pensiero per lei perché…" (Di sabato 7 maggio 2022) La rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno per i numerosissimi fan della coppia. L'avventura al Grande Fratello Vip 6 aveva consentito alla principessa e allo sportivo di incontrarsi nella Casa di incontrarsi, innamorarsi e intraprendere una vera e propria storia d'amore. Peccato che una volta approdati nella vita reale le cose si siano messe non nel migliore dei modi per i due ex gieffini. Proprio oggi pomeriggio Bortuzzo sarà ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, per spiegare cosa non ha funzionato tra lui e Lulù e c'è già grande fermento attorno a quelle che potranno essere le sue parole. Ma ogni storia che finisce, si sa, lascia degli strascichi. E a quanto pare a non viverla proprio nel migliore dei modi in queste ore è proprio la Selassié. Proprio la diretta ... Leggi su isaechia

